Лідер "Нашої партії" Молдови Ренато Усатий запропонував укласти угоду з Румунією, яка дозволить румунській авіації перехоплювати та, за необхідності, збивати безпілотники, що незаконно втручаються у повітряний простір Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Спікер парламенту Ігор Гросу підтримав ініціативу депутата про таку угоду з сусідньою державою.

За пропозицією Усатого, угода з Румунією має передбачати оперативний обмін радіолокаційними даними, раннє попередження про загрози та чіткі процедури втручання румунської авіації для перехоплення дронів.

Політик вважає, що створення власної системи протиповітряної оборони є складним і дорогим процесом, а Молдові необхідні рішення, які можна застосувати вже зараз.

"У влади Молдови сьогодні є два паралельні шляхи. Перший – звернутися до Румунії та домовитися про двосторонній механізм захисту, який ми пропонуємо. Другий – терміново провести прямі переговори, зокрема з Росією, і домогтися припинення порушень нашого повітряного простору. Третього рішення, яке могло б захистити людей уже сьогодні, немає", – сказав лідер "Нашої партії".

Усатий закликав уряд "негайно" розпочати переговори з Румунією та представити парламенту правову основу й конкретні умови такої угоди.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо цієї ініціативи, спікер парламенту Молдови заявив, що підтримує співпрацю не лише з Румунією, а й з Україною.

"З одного боку, Румунія має значно більші можливості – це країна НАТО, на східному фланзі якої розміщені потужні засоби перехоплення та спостереження. З іншого боку, Україна має у своєму розпорядженні передові й набагато дешевші технології та рішення для перехоплення безпілотників, крилатих ракет тощо. Я підтримую", – наголосив Гросу.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав прискорити розгляд законопроєкту про оборонну промисловість, який дозволить країні виготовляти дрони, на тлі того, як у вівторок сім безпілотників порушили її повітряний простір.

Президентка Молдови Мая Санду визнала, що країні досі бракує оборонних можливостей, щоб захиститися від дронів.

Минулого місяця Молдова та Україна підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Документ передбачає обмін досвідом та експертизою, технічно-науковою інформацією, а також передачу знань і технологій у низці сфер спільного інтересу, зокрема щодо модернізації та безпечної експлуатації військової техніки, логістики, захисту критичної інфраструктури, розвитку потенціалу кіберзахисту та спостереження за повітряним простором.