Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа "в жодному не повинна погоджуватися" на вимоги Росії щодо безпеки Європи.

Заяву Фредеріксен наводить пресслужба данського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила очільниця уряду Данії, вимоги господаря Кремля Владіміра Путіна "стосуються набагато більшого, ніж лише України".

"Йдеться про європейську безпеку на російських умовах. Ми ніколи не повинні цього приймати. Тому ми маємо забезпечити Україні якомога сильнішу позицію – як на фронті, так і за столом переговорів", – підкреслила вона.

У цьому контексті Фредеріксен наголосила на необхідності посилювати повітряну оборону України, щоб вона могла протистояти жорстоким російським атакам.

"Росія тероризує українське населення та цілеспрямовано завдає ударів по системах опалення, водопостачання та електропостачання. Україна потребує нас, європейців, щоб пережити зиму", – додала Фредеріксен.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Своєю чергою глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає зайвими переговори щодо нової архітектури безпеки в Європі.