Польська поліція затримала 40-річного чоловіка, який без дозволу знімав на дрон околиці Французької набережної у порту міста Гдиня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польський портал RMF24.

Незаконний політ дрона виявив співробітник охорони у вівторок, 17 листопада. Він негайно повідомив про це поліцію міста Гдиня.

Інцидент стався на вулиці Польській, поблизу входу до Гдинського порту, яким щодня проходять як торгові, так і пасажирські судна. По той бік каналу розташований військовий порт, що робить цю територію особливо вразливою.

Затриманий 40-річний чоловік не мав необхідних повноважень, не повідомив про політ та не отримав необхідних дозволів на польоти в зоні, на яку поширюються обмеження.

Чоловік пояснював, що знімав відео з комерційною метою.

За порушення законодавства затриманому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, російські спецслужби на межі жовтня і листопада планували диверсійну операцію на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ, у якій хотіли звинуватити Україну.

На початку листопада у Головному управлінні поліції Польщі було створено штаб спеціальної операції, що проводиться у Вармінсько-Мазурському воєводстві та на Підляшші: силовики готувалися до можливих диверсій на кордоні з Калінінградською областю.

3 листопада прем’єр Польщі Дональд Туск заявляв, що на російсько-польському кордоні вночі було помічено "підозрілу активність".