У Сеймі Литви відбулась суперечка між міністром закордонних справ Кястутісом Будрісом і представниками опозиційної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (TS-LKD).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Приводом для суперечки стала позиція литовського уряду щодо Китаю і Тайваню.

Консерватори викликали Будріса на засідання на тлі дискусій щодо можливого тиску на Тайванське представництво з метою зміни назви та прагнення зміцнити зв’язки Литви з Китаєм.

Глава консерваторів Лаурінас Кащюнас запитав, чи Будріс надіслав листа до представництва Тайваню обдумано, маючи гарантії від Китаю, що щось зміниться.

"Вже з точки зору дипломатичного мистецтва схоже, що ви кинулися в бій, у геополітичну комбінацію, не маючи абсолютно жодних гарантій успіху. І може статися так, що ми…змінимо назву представництва, а від Китаю нічого путнього й не отримаємо", – зазначав він.

Сам Будріс знову наголосив, що прагнення нормалізувати відносини Литви з Китаєм послідовно переслідували й попередні уряди, зокрема той, що очолювався консерваторами.

Глава литовської дипломатії заявив, що наразі жодних рішень не ухвалено, переговори тривають з усіма сторонами.

Однак депутат Жигімантас Павіліоніс заявив, що Будріс порушив усі присяги, дані Литовській державі: "Ви передали вимогу недружньої до нас держави…вільному Тайваню, не маючи на це повноважень, не маючи схвалення Комітету з закордонних справ".

Крім того, Павіліоніс заявив, що Будріс передав кермо зовнішньої політики Литви "проросійським радикалам", які зустрілися в Сеймі з китайською делегацією.

У відповідь Будріс заявив, що Павіліоніс висунув йому "найжорстокіше, найобразливіше, найгрубіше звинувачення", яке може отримати державний посадовець.

"Я міг би сказати багато чого, але намагаюся підібрати слова й стриматися, намагаюся інтерпретувати всю цю тираду у ваших та інших виступах, яка не робить вам честі. Це просто огидно, що виходить з ваших вуст", – відповів міністр.

Будріс підкреслив, що рішення ухвалюються виходячи з інтересів Литви, а не інших країн. Також, за його словами, враховуються взяті Литвою зобов’язання дотримуватися міжнародного права та поваги до інших країн.

"Ми також керуємося дуже чітким принципом свого суверенітету, і ніхто ніколи не буде нав’язувати нам жодних вимог, документів, посередництва чи чогось іншого. Я хочу відкинути це в принципі. Ми – самостійна держава, давайте перестанемо думати, що нами хтось маніпулює або хтось надягає нам мішок на голову", – говорив Будріс.

ЗМІ писали, що Міністерство закордонних справ Литви у вересні начебто попросило представництво Тайваню у Вільнюсі змінити назву протягом тижня.

Згодом після публікації прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що зміна назви представництва Тайваню у Вільнюсі була б передчасною до проведення переговорів з китайськими дипломатами.

Відносини між Литвою та Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс дозволив Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське представництво". Аналогічні представництва в інших країнах зазвичай діють під назвою Тайбейського.

У відповідь Китай знизив рівень свого дипломатичного представництва в Литві з посла до тимчасового повіреного у справах. Китайські дипломати відсутні в Литві з травня 2025 року, після того, як Вільнюс відмовився видавати їм нові акредитації.