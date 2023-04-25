Дві третини французів вважають помилкою переобрання Макрона

Через рік після президентських виборів понад дві третини французів вважають, що переобрання Емманюеля Макрона у 2022 році було помилкою.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить соцопитування, проведене Elabe на замовлення BFMTV.

69% опитаних французів вважають, що голосування за Макрона на президентських виборах 2022 року було поганим вибором для країни.

Водночас, 30% вважають, що країна виграла від переобрання Макрона.

Коли респондентів попросили назвати емоції, які їм спадають на думку від згадки про президента, найчастіше називають незгоду (44%), оману (42%) та гнів (39%).

Опитування демонструє розчарування і частини електорату, який підтримав Макрона у 2022 році. Близько 40% тих, хто голосував за нього у другому турі, зараз розчарований його політикою.

За сферами життя, три чверті французів (79%) вважають незадовільною роботу президента в питаннях охорони здоров’я, 77% – освіти і стільки ж – управління держфінансами та міграційною політикою; 75% – боротьбою з нерівністю; 73% – в питаннях захисту довкілля.

Що стосується зовнішньої політики, невдоволення суттєво менше, але також значне. 60% французів незадоволені тим, як президент позиціонує Францію у світі і реагує на кризові ситуації міжнародного рівня.

Також нещодавні опитування засвідчили, що підтримка Макрона просіла до мінімуму за 5 років після затвердження непопулярної пенсійної реформи.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну.