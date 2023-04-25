Две трети французов считают ошибкой переизбрание Макрона

Через год после президентских выборов более двух третей французов считают, что переизбрание Эмманюэля Макрона в 2022 году было ошибкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует соцопрос, проведенный Elabe по заказу BFMTV.

69% опрошенных французов считают, что голосование за Макрона на президентских выборах 2022 года было плохим выбором для страны.

В то же время, 30% считают, что страна выиграла от переизбрания Макрона.

Когда респондентов попросили назвать эмоции, которые им приходят в голову от упоминания о президенте, чаще всего называют "несогласие" (44%), "заблуждение" (42%) и гнев (39%).

Опрос демонстрирует разочарование и части электората, который поддержал Макрона в 2022 году – около 40% тех, кто голосовал за него во втором туре, сейчас разочарованы его политикой.

По сферам жизни, три четверти французов (79%) считают неудовлетворительной работу президента в вопросах здравоохранения, 77% – образования и столько же – управления госфинансами и миграционной политикой; 75% – борьбой с неравенством; 73% – в вопросах защиты окружающей среды.

Что касается внешней политики, недовольство существенно меньше, но также значительное – 60% французов недовольны тем, как президент позиционирует Францию в мире и реагирует на кризисные ситуации международного уровня.

Также недавние опросы показали, что поддержка Макрона просела до минимума за 5 лет после утверждения непопулярной пенсионной реформы.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну.