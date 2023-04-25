Рекордні 89% громадян Грузії підтримують вступ країни до ЄС

Нове загальнонаціональне опитування в Грузії продемонструвало рекордну підтримку членства країни в ЄС.

Опитування провів Центр соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpress news.

На запитання про вступ до Європейського Союзу 89% респондентів відповіли, що "повністю" або "дещо підтримують" приєднання до ЄС.

Це означає збільшення на чотири відсоткові пункти порівняно з останнім опитуванням та відповідає історичному максимуму.

"Очевидно, що грузини хочуть приєднатися до Європейського Союзу та продовжувати свою інтеграцію із західними демократичними інституціями. Тепер лідери уряду повинні виконувати те, чого хочуть люди", – прокоментував Стів Нікс, старший директор з питань Євразії IRI.

За даними ЗМІ, Європейська комісія міркує над тим, аби рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

На полях зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 24 квітня Грузії надіслали сигнал про те, що рішення про надання їй статусу кандидата залежить від того, чи зробить Тбілісі відповідні кроки назустріч.

Читайте детально про це в інтерв’ю: ЄС готовий дати Грузії статус кандидата, але у РФ є заготовки і на цей випадок.