79% грузин поддерживают отмену безвиза для россиян

В Грузии 79% людей выступают за то, чтобы для граждан Российской Федерации отменили безвизовый режим.

Об этом свидетельствует опрос Центра социологических исследований Международного республиканского института (IRI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpress news.

"Грузины также устали от российского присутствия в своей стране. 79% выступают против безвизового режима для россиян, против регистрации россиянами бизнеса в Грузии и против покупки россиянами недвижимости в Грузии", – говорится в результатах опроса.

Этот же опрос показал, что рекордные 89% граждан Грузии поддерживают вступление страны в ЕС.

Массовая миграция граждан России в Грузию началась после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года. Было две большие волны – весной прошлого года и осенью, после объявления мобилизации на территории России.

Известно, что россияне за 2022 год открыли в Грузии более 100 тысяч банковских счетов.

Оппозиция в Грузии предлагала сократить безвиз для россиян до 30 дней вместо года, чтобы ограничить неконтролируемую миграцию из России. Власти Грузии неоднократно заявляли, что не видят никаких угроз в массовой миграции россиян в страну.