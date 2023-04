Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем’єркою Італії

Президент України Володимир Зеленський обговорив продовження оборонної співпраці з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи", – йдеться у повідомленні.

I had a phone call with 🇮🇹 Prime Minister @GiorgiaMeloni. I thanked her for holding the conference on Ukraine's recovery and for her personal leadership in unflagging support for 🇺🇦 people. We discussed further defense cooperation and upcoming international events.