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Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Италии

Среда, 26 апреля 2023, 19:59

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил продолжение оборонного сотрудничества с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и за ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия", – говорится в сообщении.

Мелони в среду на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме заявила, что Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения процесса начала переговоров о вступлении.

Президент Италии Серджо Матарелла в рамках встречи со Шмыгалем высказался за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу.

Напомним, 26 апреля в Риме проходит двусторонняя конференция по восстановлению Украины, участие в ней принимают в том числе Денис Шмыгаль и премьер Италии Джорджия Мелони, а также другие члены правительства обеих стран и представители международных финансовых учреждений.

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