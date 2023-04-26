Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил продолжение оборонного сотрудничества с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и за ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия", – говорится в сообщении.

I had a phone call with 🇮🇹 Prime Minister @GiorgiaMeloni. I thanked her for holding the conference on Ukraine's recovery and for her personal leadership in unflagging support for 🇺🇦 people. We discussed further defense cooperation and upcoming international events. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Мелони в среду на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме заявила, что Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения процесса начала переговоров о вступлении.

Президент Италии Серджо Матарелла в рамках встречи со Шмыгалем высказался за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу.

Напомним, 26 апреля в Риме проходит двусторонняя конференция по восстановлению Украины, участие в ней принимают в том числе Денис Шмыгаль и премьер Италии Джорджия Мелони, а также другие члены правительства обеих стран и представители международных финансовых учреждений.