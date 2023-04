Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил продолжение оборонного сотрудничества с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и за ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия", – говорится в сообщении.

I had a phone call with 🇮🇹 Prime Minister @GiorgiaMeloni. I thanked her for holding the conference on Ukraine's recovery and for her personal leadership in unflagging support for 🇺🇦 people. We discussed further defense cooperation and upcoming international events.