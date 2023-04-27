ПАРЄ у четвер обговорить вивезення українських дітей до РФ та спроби дестабілізувати Молдову
Парламентська асамблея Ради Європи після обіду 27 квітня обговорить проблему примусового вивезення українських дітей з окупованих територій до Росії чи в інші окуповані регіони України, а також спроби дестабілізувати Молдову.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі організації.
Термінові дебати на тему "Депортація та примусове переміщення українських дітей та іншого цивільного населення до РФ чи тимчасово окупованих територій України: створити умови безпечного повернення, зупинити злочини, покарати винних" заплановані о 15:30 за центральноєвропейським часом.
Під час обговорення розглянуть однойменний проєкт резолюції.
У дебатах дистанційно візьме участь перша леді Олена Зеленська.
О 17:30 розпочнуться дебати на тему "Роль Росії в ескалації напруги у Республіці Молдова". Формат не передбачає ухвалення документів.
Увечері 26 квітня обговорювали ситуацію з виконанням рішень ЄСПЛ, Україну там згадали серед країн, у яких найбільше невиконаних рішень, поруч з Румунією, Угорщиною, Туреччиною та Азербайджаном.