У Раду Європи за рік надійшло для нагляду менше рішень ЄСПЛ щодо України, ніж за попередній

У Раду Європи за 2022 рік надійшло від ЄСПЛ 145 рішень у позовах проти України для нагляду за виконанням, це дещо менше, ніж за 2021 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у річній доповіді РЄ щодо виконання рішень ЄСПЛ, що є у розпорядженні редакції.

Комітет міністрів РЄ у 2022 році отримав від Європейського суду з прав людини 145 таких рішень, тоді як у 2021 році для нагляду за виконанням передали 196 рішень. Водночас, це більше, ніж у 2020 році, коли таких передали 84.

Станом на 31 грудня 2022 року було 716 рішень щодо України, які очікували виконання. Порівняно з попередніми роками, їхня загальна кількість зросла: у 2020 році очікували виконання 638 рішень, у 2020 році - вже 638.

З цієї кількості 51 рішення віднесені до розширеної процедури, з яких 42 очікують виконання 5 років і довше; до стандартної процедури – 48, з яких 24 очікують виконання понад п’ять років. Серед них є у тому числі рішення, що стосуються судової реформи (призначення суддів на посади, невиконання рішень національних судів, затягування процедур), неефективності розслідування та неналежних умов тримання під вартою.

Порушення, виявлені ЄСПЛ у 2022 році, стосувалися здебільшого неспроможності національних судів розглянути твердження позивачів про підбурювання з боку поліції, а також питань, пов’язаних з виборами.

Протягом 2022 року Комітет міністрів ухвалив рішення щодо двох груп справ, що знаходяться під розширеною процедурою. 67 справ закрили. Зокрема, закрили групу щодо конфіскації як покарання за ухилення від сплати мит, після змін до законодавства. 51 повторювані справи закрили через відсутність необхідності або неможливість подальших індивідуальних заходів.

Повну виплату компенсації, присудженої судом, за 2022 рік зареєстрували у 74 справах. Підтвердженя повної виплати очікувалося у 274 справах, для яких встановлений рішенням суду крайній термін минув більш як пів року тому.

Також повідомляється, що Комітет вирішив припинити нагляд за позовом "Бочан №2 проти Уркраїни" через рішення структурних проблем зі створенням юридичного механізму, який уможливив для заявника вимагати перегляду рішення національних судів, які, як було встановлено, порушили право на справедливий суд.

У справі "Зеленчук і Цицюра проти України" Комітет "із задоволенням відзначив функціонування на практиці ринку землі у 2022 році після схвалення закону, який у 2021 році зняв мораторій на продаж сільськогосподарських земель".

Комітет також позитивно відзначив ратифікацію Стамбульської конвенції, що буде зрушенням для забезпечення справедливості у ще групі справ.

Нагадаємо, серед останнього ЄСПЛ виніс рішення на користь українки, яку український суд несправедливо покарав за начебто неправдиві свідчення у справі про ДТП 2008 року за участю сина екснардепа Партії регіонів Василя Берташа.