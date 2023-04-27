ПАСЕ в четверг обсудит вывоз украинских детей в РФ и попытки дестабилизировать Молдову
Парламентская ассамблея Совета Европы после обеда 27 апреля обсудит проблему принудительного вывоза украинских детей с оккупированных территорий в Россию или в другие оккупированные регионы Украины, а также попытки дестабилизировать Молдову.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.
Срочные дебаты на тему "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и другого гражданского населения в РФ или на временно оккупированные территории Украины: создать условия безопасного возвращения, остановить преступления, наказать виновных" запланированы в 15:30 по центральноевропейскому времени.
Во время них рассмотрят одноименный проект резолюции.
В дебатах дистанционно примет участие первая леди Елена Зеленская.
В 17:30 начнутся дебаты на тему "Роль России в эскалации напряжения в Республике Молдова". Формат не предусматривает принятие документов.
Вечером 26 апреля обсуждали ситуацию с выполнением решений ЕСПЧ, Украину там упомянули среди стран, в которых больше всего невыполненных решений, рядом с Румынией, Венгрией, Турцией и Азербайджаном.