Зеленський вимагає посилити глобальні санкції після нічних ударів Росії

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ по українських містах вимагає посилити глобальні санкції проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави написав у своєму Twitter у п’ятницю вранці.

Зеленський назвав нічні події "ще однією ніччю російського терору".

"Ракети та безпілотники. 10 житлових будинків пошкоджено в Умані. В одному з них зруйновано цілий квартал. Станом на зараз: 7 загиблих, є поранені", – розповів про наслідки російської атаки президент.

Він наголосив, що російське зло можна зупинити зброєю, і українські захисники це роблять. Водночас, міжнародна спільнота повинна посилити санкційний режим про РФ, переконаний глава держави.

"Його (російське зло. – Ред.) можна зупинити санкціями – глобальні санкції мають бути посилені", – заявив Зеленський.

