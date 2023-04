Зеленский требует усилить глобальные санкции после ночных ударов России

Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки РФ по украинским городам требует усилить глобальные санкции против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства написал в своем Twitter в пятницу утром.

Зеленский назвал ночные события "еще одной ночью российского террора".

"Ракеты и беспилотники. 10 жилых домов повреждены в Умани. В одном из них разрушен целый квартал. По состоянию на сейчас: семь погибших, есть раненые", – рассказал о последствиях российской атаки президент.

Он подчеркнул, что российское зло можно остановить оружием, и украинские защитники это делают. В то же время международное сообщество должно усилить санкционный режим для РФ, убежден глава государства.

"Его (российское зло. – Ред.) можно остановить санкциями – глобальные санкции должны быть усилены", – заявил Зеленский.

