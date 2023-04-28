Зеленский требует усилить глобальные санкции после ночных ударов России
Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки РФ по украинским городам требует усилить глобальные санкции против России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства написал в своем Twitter в пятницу утром.
Зеленский назвал ночные события "еще одной ночью российского террора".
"Ракеты и беспилотники. 10 жилых домов повреждены в Умани. В одном из них разрушен целый квартал. По состоянию на сейчас: семь погибших, есть раненые", – рассказал о последствиях российской атаки президент.
Он подчеркнул, что российское зло можно остановить оружием, и украинские защитники это делают. В то же время международное сообщество должно усилить санкционный режим для РФ, убежден глава государства.
"Его (российское зло. – Ред.) можно остановить санкциями – глобальные санкции должны быть усилены", – заявил Зеленский.
Another night of 🇷🇺 terror. Missiles and UAVs. 10 residential buildings are damaged in Uman. The entire block of one of them is destroyed. As of now: 7 dead, there are wounded. 🇷🇺 evil can be stopped by weapons – our defenders are doing it. And it can be stopped by sanctions –… pic.twitter.com/KwWuRMj7iS— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 28, 2023
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает ночные ракетные удары России по мирным городам еще одним доказательством необходимости вооружить Украину F-16.
В ночь на пятницу Россия осуществила очередной ракетный удар по украинским городам. В Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом, семь человек, среди которых ребенок, погибли, еще 17 – травмированы.
Один ребенок пострадал и повреждены несколько квартир в результате падения обломков российской ракеты на жилой многоэтажный дом в городе Украинка Киевской области.
В Днепре в результате российского обстрела погибли женщина и трехлетний ребенок.