ЄС розглядає можливість більшої свободи у витратах на боєприпаси в нових фіскальних правилах

Європейський Союз розглядає можливість надання країнам-членам додаткового часу для збалансування своїх бюджетів, якщо вони інвестуватимуть у нарощування виробництва боєприпасів, що є пріоритетом після вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.

Військові витрати, в тому числі на кулі і снаряди, будуть розглядатися як підтримка однієї з ключових стратегічних цілей блоку і, за словами чиновників ЄС, збільшать час, необхідний національним урядам для коригування своїх державних рахунків, аж до семи років.

Ця ідея є частиною перегляду Пакту стабільності та зростання ЄС, правил контролю за державними витратами, і стане доповненням до планів Європейської комісії щодо підтримки оборонної промисловості, які мають бути оприлюднені наступного тижня.

Комісія внесла законодавчі пропозиції щодо своїх фіскальних правил, які нададуть країнам-членам більше гнучкості для зменшення боргу і більше простору для інвестицій.

Боєприпаси стали пріоритетом для ЄС внаслідок агресії Росії проти України. Союз зобов'язався надати Києву 1 мільйон снарядів протягом наступних 12 місяців для підтримки його військових зусиль, і йому необхідно поповнити свої запаси і посилити виробництво, щоб уникнути дефіциту в майбутньому.

Представник Комісії заявив, що для отримання додаткового часу реформи та інвестиційні пропозиції кожної країни-члена будуть оцінюватися разом і повинні бути "достатньо детальними, випереджаючими, обмеженими в часі і такими, що піддаються перевірці".

Пропозиція все ще потребує схвалення країн-членів ЄС та Європейського парламенту.

Цього тижня посли країн Європейського Союзу не дійшли згоди у питанні спільних закупівель боєприпасів для України.

Країни Євросоюзу погодилися купувати боєприпаси у компаній з ЄС та Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Європейським Союзом. Але, за словами дипломатів, Франція наполягає на тому, щоб у план залучали тільки компанії з Європи.

Така позиція розчарувала інших членів ЄС, зокрема, Німеччину, Нідерланди та Польщу. Вони висловили скептицизм з приводу того, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів і задовольнити нагальні потреби України.