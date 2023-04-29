ЕС рассматривает возможность большей свободы в расходах на боеприпасы в новых фискальных правилах

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления странам-членам дополнительного времени для сбалансирования своих бюджетов, если они будут инвестировать в наращивание производства боеприпасов, что является приоритетом после вторжения России в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

Военные расходы, в том числе на пули и снаряды, будут рассматриваться как поддержка одной из ключевых стратегических целей блока и, по словам чиновников ЕС, увеличат время, необходимое национальным правительствам для корректировки своих государственных счетов, вплоть до семи лет.

Эта идея является частью пересмотра Пакта стабильности и роста ЕС, правил контроля за государственными расходами, и станет дополнением к планам Европейской комиссии по поддержке оборонной промышленности, которые должны быть обнародованы на следующей неделе.

Комиссия внесла законодательные предложения относительно своих фискальных правил, которые предоставят странам-членам больше гибкости для уменьшения долга и больше пространства для инвестиций.

Боеприпасы стали приоритетом для ЕС вследствие агрессии России против Украины. Союз обязался предоставить Киеву 1 миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев для поддержки его военных усилий, и ему необходимо пополнить свои запасы и усилить производство, чтобы избежать дефицита в будущем.

Представитель Комиссии заявил, что для получения дополнительного времени реформы и инвестиционные предложения каждой страны-члена будут оцениваться вместе и должны быть "достаточно подробными, опережающими, ограниченными во времени и поддающимися проверке".

Предложение все еще требует одобрения стран-членов ЕС и Европейского парламента.

На этой неделе послы стран Европейского Союза не пришли к согласию в вопросе совместных закупок боеприпасов для Украины.