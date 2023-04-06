В Совет Европы за год поступило для надзора меньше решений ЕСПЧ по Украине, чем за предыдущий

В Совет Европы за 2022 год поступило от ЕСПЧ 145 решений по искам против Украины для надзора за исполнением, это несколько меньше, чем за 2021 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в годовом докладе СЕ по выполнению решений ЕСПЧ, который есть в распоряжении редакции.

Комитет министров СЕ в 2022 году получил от Европейского суда по правам человека 145 таких решений, тогда как в 2021 году для надзора за выполнением передали 196 решений. В то же время, это больше, чем в 2020 году, когда таких передали 84.

По состоянию на 31 декабря 2022 года было 716 решений по Украине, которые ожидали исполнения. По сравнению с предыдущими годами, их общее количество возросло: в 2020 году ожидали исполнения 567 решений, в 2021 году – уже 638.

Из этого количества 51 решение отнесены к расширенной процедуре, из которых 42 ожидают исполнения 5 лет и дольше; к стандартной процедуре - 48, из которых 24 ожидают исполнения более пяти лет. Среди них есть в том числе решения, касающиеся судебной реформы (назначение судей на должности, невыполнение решений национальных судов, затягивание процедур), неэффективности расследования и ненадлежащих условий содержания под стражей.

Нарушения, выявленные ЕСПЧ в 2022 году, касались в основном неспособности национальных судов рассмотреть утверждения истцов о подстрекательстве со стороны полиции, а также вопросов, связанных с выборами.

В течение 2022 года Комитет министров принял решение по двум группам дел, находящихся под расширенной процедурой. 67 дел закрыли. В частности, закрыли группу по конфискации как наказание за уклонение от уплаты пошлин, после изменений в законодательство. 51 повторяющиеся дела закрыли из-за отсутствия необходимости или невозможности дальнейших индивидуальных мер.

Полную выплату компенсации, присужденной судом, за 2022 год зарегистрировали в 74 делах. Подтверждение полной выплаты ожидалось в 274 делах, для которых установленный решением суда крайний срок истек более полугода назад.

Также сообщается, что Комитет решил прекратить надзор по иску "Бочан №2 против Украины" из-за решения структурных проблем с созданием юридического механизма, который сделал возможным для заявителя требовать пересмотра решения национальных судов, которые, как было установлено, нарушили право на справедливый суд.

В деле "Зеленчук и Цицюра против Украины" Комитет "с удовлетворением отметил функционирование на практике рынка земли в 2022 году после принятия закона, который в 2021 году снял мораторий на продажу сельскохозяйственных земель".

Комитет также положительно отметил ратификацию Стамбульской конвенции, что будет сдвигом для обеспечения справедливости в еще группе дел.

Напомним, среди последнего ЕСПЧ вынес решение в пользу украинки, которую украинский суд несправедливо наказал за якобы ложные показания по делу о ДТП 2008 года с участием сына экс-нардепа Партии регионов Василия Берташа.