Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози

Музей сучасного мистецтва MIMA в Брюсселі був змушений скасувати проведення боксерського матчу між поліцією та місцевими спортсменами, заявивши, що отримав погрози в соціальних мережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву музею.

MIMA планував провести спаринг між близько 20 боксерами-любителями з відділення поліції брюссельської комуни Іксель та двома місцевими боксерськими клубами на рингу, облаштованому на території музею.

Захід в установі подавали як "святкову зустріч, що руйнує упередження, які можуть існувати між поліцією та громадянами".

Але в останню хвилину MIMA скасував боксерський матч, пояснивши, що ухвалив це рішення заради безпеки музею та його працівників після отримання погроз.

"У багатьох коментарях нарікали на те, що це (матч – ред.) не було використано як привід для обговорення насильства з боку поліції, інші навіть стверджували, що його метою було створити надто поблажливий образ поліції", – зазначили в музеї.

Там це заперечили й додали, що справжньою метою заходу було подолання упереджень.

Боксерський матч мав стати частиною чотиримісячної виставки MIMA під назвою "Місцеві герої", яка триває до кінця травня. У її межах відвідувачі можуть поспілкуватися з досвідченими боксерами, що тренуються і спарингують біля музею.

Нагадаємо, з вересня минулого року в Брюсселі стартував проєкт, у межах якого пацієнтам із психічними хворобами рекомендуватимуть походи в музеї, зокрема до Маннекен Піс – відомої статуї з хлопчиком, що пісяє.