Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз

Музей современного искусства MIMA в Брюсселе был вынужден отменить проведение боксерского матча между полицией и местными спортсменами, заявив, что получил угрозы в социальных сетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление музея.

MIMA планировал провести спарринг между около 20 боксерами-любителями из отделения полиции брюссельской коммуны Иксель и двумя местными боксерскими клубами на ринге, обустроенном на территории музея.

Мероприятие в учреждении подавали как "праздничную встречу, разрушающую предубеждения, которые могут существовать между полицией и гражданами".

Но в последнюю минуту MIMA отменил боксерский матч, объяснив, что принял это решение ради безопасности музея и его сотрудников после получения угроз.

"Во многих комментариях сетовали на то, что это (матч - ред.) не было использовано как повод для обсуждения насилия со стороны полиции, другие даже утверждали, что его целью было создать слишком снисходительный образ полиции", - отметили в музее.

Там это отрицали и добавили, что настоящей целью мероприятия было преодоление предубеждений.

Боксерский матч должен был стать частью четырехмесячной выставки MIMA под названием "Местные герои", которая длится до конца мая. В ее рамках посетители могут пообщаться с опытными боксерами, которые тренируются и спаррингуют возле музея.

Напомним, с сентября прошлого года в Брюсселе стартовал проект, в рамках которого пациентам с психическими болезнями будут рекомендовать походы в музеи, в частности к Маннекен Пис - известной статуе с писающим мальчиком.