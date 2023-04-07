Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Естонії майже погодили коаліційну угоду і новий уряд

П'ятниця, 7 квітня 2023, 08:10

Естонські партії, що формують нову коаліцію після парламентських виборів, майже фіналізували коаліційну угоду.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це розповів лідер соціал-демократів Лаурі Ляенеметс.

Ляенеметс зазначив, що домовленість практично готова і допрацьовують останні деталі. 

У новому уряді планується 13 міністрів (замість 15 раніше), з них 7 портфелів отримають представники переможця виборів, "Партії реформ". 

Деякі міністерства реорганізують – так створюється міністерство клімату, де об’єднають питання довкілля, транспорту та енергетики; міністерство регіонального розвитку, міністерство економіки та інформаційних технологій. 

Коаліційну угоду планують опублікувати та підписати у суботу 8 квітня. Тоді ж партії назвуть своїх кандидатів на посади міністрів. 

Нагадаємо, нову коаліцію формують "Партія реформ" прем’єрки Каї Каллас; Eesti 200, яка цього року вперше увійшла до парламенту, та соціал-демократи. 

Про цьогорічні парламентські вибори в Естонії "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Е-вибори проти популістів"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія

Статті

Прямий шлях до членства: як відмова від ПДЧ змінила процедуру вступу України до НАТО

Кулеба за підсумками переговорів у Брюсселі оголосив, що надання Україні Плану дій щодо членства зняте з розгляду. Що це означає?
6 квітня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Візит про майбутнє: чим стала особливою поїздка Зеленського до Варшави

Третій закордонний візит "воєнного часу" у Володимира Зеленського вийшов геть несхожим на попередні: і за формою, і за змістом.
6 квітня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Передати Україні брудні гроші росіян: як це планують робити в Європі

Як швидко брудні гроші Росії можна буде передати Україні? Які проблеми у цьому питанні вже наявні у законодавстві ЄС і які з них можна вирішити?
6 квітня 2023 — Роланд Папп, Наталія Січевлюк, для Європейської правди