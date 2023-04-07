В Естонії майже погодили коаліційну угоду і новий уряд
Естонські партії, що формують нову коаліцію після парламентських виборів, майже фіналізували коаліційну угоду.
Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це розповів лідер соціал-демократів Лаурі Ляенеметс.
Ляенеметс зазначив, що домовленість практично готова і допрацьовують останні деталі.
У новому уряді планується 13 міністрів (замість 15 раніше), з них 7 портфелів отримають представники переможця виборів, "Партії реформ".
Деякі міністерства реорганізують – так створюється міністерство клімату, де об’єднають питання довкілля, транспорту та енергетики; міністерство регіонального розвитку, міністерство економіки та інформаційних технологій.
Коаліційну угоду планують опублікувати та підписати у суботу 8 квітня. Тоді ж партії назвуть своїх кандидатів на посади міністрів.
Нагадаємо, нову коаліцію формують "Партія реформ" прем’єрки Каї Каллас; Eesti 200, яка цього року вперше увійшла до парламенту, та соціал-демократи.
Про цьогорічні парламентські вибори в Естонії "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Е-вибори проти популістів"