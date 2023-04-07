В Эстонии почти согласовали коалиционное соглашение и новое правительство

Эстонские партии, формирующие новую коалицию после парламентских выборов, почти финализировали коалиционное соглашение.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом рассказал лидер социал-демократов Лаури Ляенеметс.

Ляенеметс отметил, что договоренность практически готова и дорабатывают последние детали.

В новом правительстве планируется 13 министров (вместо 15 ранее), из них 7 портфелей получат представители победителя выборов, "Партии реформ".

Некоторые министерства реорганизуют - так создается министерство климата, где объединят вопросы окружающей среды, транспорта и энергетики; министерство регионального развития, министерство экономики и информационных технологий.

Коалиционное соглашение планируют опубликовать и подписать в субботу 8 апреля. Тогда же партии назовут своих кандидатов на должности министров.

Напомним, новую коалицию формируют "Партия реформ" премьера Каи Каллас; Eesti 200, которая в этом году впервые вошла в парламент, и социал-демократы.

О результатах парламентских выборов в Эстонии "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Е-выборы против популистов"