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На саміті G7 не обговорюватимуть повну заборону експорту в Росію - Білий дім

Четвер, 18 травня 2023, 08:01

На саміті країн G7 у японській Хіросімі не будуть обговорювати питання повної заборони експорту в Росію.

Про це в ході брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"Я не очікую того, про що повідомлялося, – повної заборони на експорт. Основну увагу приділятимуть виконанню санкцій та ухиленню від них", – зазначив він.

Салліван також додав, що країни G7 будут обговорювати питання використання заморожених російських активів.

Як повідомлялося,  американські посадовці очікують, що в найбільш чутливих для російських військових сферах члени G7 приймуть презумпцію, що експорт заборонений, якщо він не внесений до спеціального списку.

Точні формулювання спільної декларації лідерів G7 все ще підлягають обговоренню і коригуванню перед тим, як вона буде оприлюднена під час саміту.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозиції США щодо загальної заборони експорту для Росії.

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