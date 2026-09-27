Після відхилення пропозиції Ірану Трамп заявив, що очікує подальших переговорів

Через день після того, як президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію Ірану щодо припинення війни, він заявив, що очікує на додаткові переговори американських перемовників з цією країною.

Про це Трамп сказав у неділю в телефонному інтерв’ю виданню Axios, пише "Європейська правда".

Катар та інші регіональні посередники намагаються відновити переговори між США та Іраном, але позиції обох сторін щодо ключових питань залишаються дуже віддаленими.

"Я очікую на продовження переговорів з Іраном. Вони хочуть укласти угоду, але це не та угода, яку я хочу укласти. Це те, на що ми, можливо, погодилися б рік тому. Вони переоцінили свої можливості", – сказав Трамп.

Тим часом, за словами Трампа, американські військові сприяють транспортуванню значних обсягів нафти через Ормузьку протоку.

У неділю глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив телеканалу NBC, що, незважаючи на відхилення Трампом іранської пропозиції, Іран все ще прагне дипломатичного вирішення.

Два регіональні джерела підтвердили коментар Трампа щодо продовження переговорів наступного тижня. Вони заявили, що очікують на черговий раунд непрямого діалогу між США та Іраном вже в понеділок. Однак поки що незрозуміло, чи вдасться подолати розбіжності.

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.

Як повідомило Axios одне з джерел, під час переговорів у вівторок американські переговірники чітко дали зрозуміти іранській стороні, що Іран не контролює протоку і тому не може висувати вимоги щодо неї.