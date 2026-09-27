Sky News: у Британії розслідують, чи причетний Іран до інциденту біля авіабази військ США

Британська поліція з боротьби з тероризмом розслідує, чи має Іран стосунок до ймовірної підготовки атаки з використанням вибухівки на базу Королівських повітряних сил у Фейрфорді, де дислокуються американські бомбардувальники.

Про це стало відомо Sky News, пише "Європейська правда".

Наразі влада не повідомляла жодних офіційних даних про мотив затриманих підозрюваних, та чи діяли вони від імені іноземної держави. Та Sky News стало відомо, що контртерористична поліція перевіряє можливу причетність Ірану.

Американські збройні сили зі свого боку опублікували коротку заяву щодо інциденту поблизу авіабази Фейфорд. Вони зазначили, що тісно співпрацюють з британськими колегами, щоб стежити за розвитком ситуації, мінімізувати наслідки та забезпечити безпеку американського персоналу, їхніх сімей та місцевої громади.

Це сталося на тлі того, як Дональд Трамп назвав затримання п’яти підозрюваних чоловіків "фантастичним" Він додав, що партнерство між США та Лондоном "спрацювало чудово".

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир.

Згодом стало відомо, що розслідуванням займається контртерористична поліція, а затриманих підозрюють у підготовці теракту.

База Фейрфорд вже давно використовується американськими військовими як передова оперативна база. ВПС країни заявляють, що залишаються пильними після цього інциденту