Сербія захистила Новинського, 400 млн допомоги з США, німецька зустріч Лаврова: все за вихідні

США законтрактують майже всі $400 млн допомоги Україні.

Британія розслідує можливу підготовку теракту біля авіабази, яку використовували США для завдання ударів по іранських ракетних об'єктах.

До речі, Трамп повідомив, що відхилив останню мирну пропозицію Ірану.

У Литві попереджають про складнощі в евакуації у разі нападу Росії.

Все важливе і цікаве за вихідні, 26 та 27 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо запрошення Путіна на G20

The Washington Post пише, що двопартійна група з 14 сенаторів закликала Трампа скасувати запрошення правителя Росії Владіміра Путіна на саміт G20.

"Дозвіл на його участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозні побоювання щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щодня продовжує бити по українських цивільних об’єктах", – наголосили вони.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що участь очільника Кремля Владіміра Путіна у зустрічі G20 може стати початком "серйозних переговорів" щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на швидке укладення угоди щодо врегулювання війни РФ проти України.

"Одного дня, сподіваємося, у недалекому майбутньому, можливо, ще до настання важкої зими, вони укладуть угоду", – зазначив Трамп.

400 млн допомоги з США Україні

За даними Reuters, США законтрактують майже всі $400 млн допомоги Україні, але без ракет для систем Patriot.

У суботу, після нічних атак РФ, президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа та Євросоюзу.

Він попросив президента США Дональда Трампа реалізувати "закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово".

"Ми просимо президентів Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції. Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну", – заявив український президент.

Німецька зустріч Лаврова

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів зустріч з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим у Нью-Йорку.

Зустріч відбулась в кулуарах загальних дебатів в ООН.

Це перша зустріч глав МЗС Німеччини та Росії з 2022 року.

Вадефуль пояснив, що провів зустріч, щоб заявити йому про неприйнятність ескалації, та щоб не залишати перемовини з РФ тільки США.

"Для мене було важливо чітко дати зрозуміти, що Німеччина не сприймає таких речей, як атака дронів у Лейпцигу. Що це ескалація, яка є неприйнятною. І я чітко попередив Росію, щоб вона не продовжувала так чинити. Ми можемо захищатися, ми можемо давати відсіч, і ми це зробимо", – сказав Вадефуль.

Він каже, що запропонував Лаврову деескалацію, "але це поки що не знайшло відгуку".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з німецьким колегою.

"Я вдячний міністру Вадефулю за те, що він доніс до російської сторони наші тверді спільні позиції: наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та застереження щодо подальших ворожих дій проти Європи", – зазначив Сибіга.

Він додав, що разом з главою МЗС Німеччини обговорив наступні спільні кроки для просування мирних зусиль та досягнення перемир’я.

Вибухівка поряд з базою США

У Великій Британії затримали кількох осіб через інциденти з вибухівкою біля авіабази США.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг подякував спецслужбам за оперативну реакцію на інцидент в графстві Глостершир поблизу американської авіабази Фейрфорд, де у неділю кількох осіб затримали за ймовірні порушення Закону про вибухові речовини.

Варто зазначити, що американські війська використовували авіабазу Фейрфорд для завдання ударів по іранських ракетних об'єктах.

Британія розслідує можливу підготовку теракту.

Ну а Польща готова платити $15 тисяч на рік за кожного військового США на постійній базі.

Загрози для Європи

Молдова та Румунія повідомили про порушення повітряного простору.

У Молдові та Румунії знайшли уламки безпілотників.

До речі, Молдова перейшла у режим надзвичайного стану в енергетиці.

У Литві попереджають про складнощі в евакуації у разі нападу Росії.

У Німеччині пошкодження кабелів спричинило збої у залізничному русі.

Інциденти в Європі

У Польщі суд ухвалив рішення про попереднє ув’язнення українця Ігоря М., який у четвер скоїв напад на монастир у Ярославі, внаслідок якого загинув священник, ще четверо осіб були поранені.

Судові психіатри констатували у нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах, зокрема в допиті.

Отець Адріан, який був поранений внаслідок нападу українця з ножем у четвер у монастирі в Ярославі, закликав не звинувачувати після цього усіх українців.

Кількість загиблих внаслідок вибуху в центрі Афін зросла до шести. Влада Афін назвала попередню причину вибуху, який забрав життя шести людей.

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