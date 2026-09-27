Фіцо попередив про ризик дострокових виборів у січні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що через внутрішні суперечки між членами його коаліції дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже в січні.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Фіцо вже кілька місяців намагається приборкати внутрішні суперечки в ультраправій, проросійській Словацькій національній партії (SNS). Лідер партії Андрей Данко вимагає відставки міністра охорони довкілля Томаша Тараби, якого спочатку висунула саме його партія.

Однак переформатування уряду спричинить зміни серед депутатів. Тараба натякнув, що після свого відходу з уряду може утворити нову фракцію разом з іншими депутатами, що позбавить уряд Фіцо більшості у парламенті, який налічує 150 депутатів.

"Якщо пан Данко та пан Тараба не схаменуться, у січні можуть відбутися дострокові вибори", – заявив Фіцо під час теледебатів у неділю, звертаючись до членів своєї коаліції.

Жодна з партій коаліції поки що відкрито не закликала до дострокових виборів. Попередження Фіцо має на меті змусити його партнерів врегулювати суперечки, не ставлячи під загрозу парламентську більшість.

Фіцо, який чотири рази обіймав посаду прем’єр-міністра, зазначив, що нинішня коаліція є найскладнішим урядом, яким йому коли-небудь доводилося керувати. "Якщо ви хочете її розвалити, то розвалюйте. На відміну від інших, я готовий до січня", – сказав він.

Чергові парламентські вибори в Словаччині заплановані на вересень 2027 року.

У п'ятницю Фіцо заявив, що його уряд може втратити свою незначну більшість у парламенті.

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