У Німеччині коаліцію закликали визначитися з кандидатом у президенти протягом місяця

Провідний представник німецьких консерваторів Манфред Вебер закликав урядову коаліцію канцлера Фрідріха Мерца протягом найближчих чотирьох тижнів домовитися про кандидата на посаду наступного президента країни.

Про це Вебер сказав агентству DPA, повідомляє "Європейська правда".

Нового президента Німеччини мають обрати 30 січня 2027 року. Чинний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр має залишити посаду в березні 2027 року після двох п’ятирічних термінів і вже не може бути переобраний.

Манфред Вебер, заступник голови баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС), сестринської партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Мерца, заявив, що партії коаліції мають досягти домовленості до з’їзду ХСС у Мюнхені 23-24 жовтня.

"Зараз немає потреби у тривалій боротьбі, потрібен чіткий сигнал", – сказав Вебер, який також очолює правоцентристську Європейську народну партію у Брюсселі.

Вебер підтримав кандидатуру Ільзе Айгнер, президентки парламенту Баварії та колишньої федеральної міністерки сільського господарства в уряді Меркель, на цю переважно церемоніальну посаду. За словами Вебера, Айгнер має політичний досвід і здатність об’єднувати людей, які необхідні Німеччині.

Серед інших потенційних кандидатів називають міністерку освіти Карін Прін, президентку Бундестагу Юлію Кльокнер і президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Деякі ЗМІ також повідомляли, що на посаду може претендувати прем’єр-міністр федеральної землі Гессен Борис Райн. Німеччина досі не мала жінки на посаді президента.

Президента Німеччини обирають федеральні збори, до яких входять депутати Бундестагу – нижньої палати парламенту – та представники 16 федеральних земель.

Очікується, що блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія матимуть більшість у федеральних зборах, а отже, партіям урядової коаліції необхідно буде домовитися про спільного кандидата.

Нагадаємо, у серпні Штайнмаєр офіційно отримав ключі від своєї нової офіційної резиденції в Берліні, де він працюватиме, поки палац Бельвю перебуватиме на багаторічній реконструкції.

Раніше Штайнмаєр захистив реконструкцію своєї резиденції вартістю мільярд євро.