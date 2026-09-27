У ЄС обговорюють потребу у новому механізмі реагування на міграційні кризи

Міністри внутрішніх справ країн ЄС та Британії у суботу провели переговори щодо посилення контролю на кордонах, покращення швидкості реагування на надзвичайні ситуації та запровадження прискорених процедур повернення окремих мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У зустрічі взяли участь 17 міністрів країн Європейського Союзу та Великої Британії. Вона відбулася на тлі роботи 27 країн ЄС над посиленням міграційного контролю після того, як у червні набув чинності пакт про міграцію та притулок.

За останні місяці кількість заяв на надання притулку в Європі різко скоротилася, а кількість мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море, зменшилася.

Водночас їхні небезпечні морські маршрути стали смертоноснішими, ніж торік.

"Є потреба в новому європейському механізмі реагування на міграційні кризи", – заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, маючи на увазі надзвичайні ситуації, пов’язані з "хвилями нелегальних перетинів кордону".

Згадуючи наплив мігрантів до іспанського міста Сеута, що межує з Марокко і який спричинив розбіжності між європейськими країнами, Добріндт закликав запровадити нові правила для визначення надзвичайних ситуацій на кордонах, механізм реагування на них і систему прискореного повернення окремих мігрантів.

Він також висловив сподівання, що до процесу повернення зможе долучитися Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що захист кордонів ЄС є центральною частиною реформ і що в цьому напрямку вже є прогрес.

"Нелегальна міграція різко скоротилася. За останні два роки вона зменшилася на 55%, а за останній рік – ще на третину. Ми, європейці, хочемо самі вирішувати, хто може залишатися в Європі, а ті, хто не може залишатися, повинні виїхати. У цьому й полягає суть усього цього", – сказав Бруннер.

Повідомляли, що Європейський Союз разом з компаніями Meta та TikTok домовилися створити спеціальний канал із фахівцями з перевірки фактів для виявлення дезінформації, пов’язаної з міграційною кризою в іспанському автономному місті Сеута.

Це стало відповіддю на побоювання, що дезінформація сприятиме подальшим спробам нелегального перетину кордону Сеути 15 серпня.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.