МИД Украины направил ноту Польше в связи с блокированием пункта пропуска на границе

Министерство иностранных дел Украины направило польским коллегам ноту в связи с акцией протеста польских перевозчиков, которые с 4 мая заблокировали движение грузовых автомобилей через крупнейший пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин".

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Те жалобы и требования, которые выдвигают польские перевозчики, не актуальны. Мы работаем на равных и паритетных условиях с польскими перевозчиками, поэтому не видим никаких причин для того, чтобы перекрывать пункт пропуска", – сказал он.

По словам заместителя министра, со своей стороны вице-премьер, глава Минвосстановления Александр Кубраков подготовил письмо к министру инфраструктуры Польши Анджею Адамчику.

Как указал Деркач, электронная очередь на пункте пропуска до начала протеста насчитывала 3,3 тысячи транспортных средств, которые должны были пересечь границу за пять суток.

Сейчас очередь сокращается в связи с тем, что украинские перевозчики вынуждены направляться в другие пункты пропуска.

Он добавил, что пока не известно, как решится вопрос с ПП "Дорогуск – Ягодин" в ближайшее время.

Согласно данным "Укртрансбезопасности", по состоянию на 5 мая в общей очереди в пункте пропуска находилось 2782 машины, в очереди на ветеринарный контроль – 454.

За минувшие сутки в Польшу смогла из общей очереди выехать 661 машина, тогда как из ветеринарной – ни одной. Система выдает ожидаемое время стояния в общей очереди более 5,5 суток, в ветеринарной – более 12 суток.

Перевозчики-протестующие с польской стороны требуют восстановления разрешительной системы для украинских перевозчиков. Кроме того, они требуют запретить въезд белорусских и российских полуприцепов. Акция протеста зарегистрирована до 3 июня.

Напомним, что "Ягодин – Дорогуск" польские водители блокировали и в сентябре прошлого года из-за того, что в результате облегчения пропуска украинских перевозчиков с польской стороны образовались очереди. В апреле пункт пропуска угрожали блокировать польские фермеры на фоне зернового кризиса.