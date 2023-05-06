США вперше передадуть Тайваню зброю за прискореною процедурою, як Україні – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує для Тайваню пакет озброєнь вартістю 500 мільйонів доларів, використовуючи механізм прискореного надання зброї, який застосовує для допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це дізнались із власних джерел дізнались агенції Bloomberg і Reuters.

Пакет допомоги Тайвань передбачатиме відправку наявних запасів американської зброї та допоміжного обладнання в межах так званого президентського повноваження на скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority).

Це дозволить США обійти часто тривалий процес укладання контрактів і виробництва озброєнь, який призвів до затримок у постачанні Тайваню зброї вже на суму 19 мільярдів доларів.

Яку саме зброю Тайвань отримає в новому пакеті військової допомоги, поки не відомо.

У бюджеті на 2023 рік Конгрес США уповноважив Байдена використати озброєння вартістю до 1 мільярда доларів із американських складів для допомоги Тайваню. Пакет на 500 мільйонів доларів стане першим використанням цих коштів.

Водночас Конгрес США не передбачив фінансування на заміну зброї, яку передаватимуть Тайваню, тому Пентагону доведеться шукати ці гроші пізніше.

Як відомо, США та його союзники все більше занепокоєні темпами військової модернізації Китаю і вважають, що китайська влада хоче до 2027 року мати сили, здатні вторгнутися на Тайвань. Джо Байден раніше заявляв, що збройні сили Сполучених Штатів захищатимуть Тайвань у разі вторгнення КНР.