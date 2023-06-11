Шольца розкритикували за жарт про біженців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц викликав хвилю критики через жарт щодо міграційної політики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

На з'їзді Євангельських Церков канцлер говорив про велику кількість мігрантів, які в останні місяці прибувають до Німеччини.

Для того, щоб було зрозуміло, скільки людей прибуває на узбережжя Європи, а потім прямує до Німеччини, Шольц сказав: "Я вже пожартував на Європейській Раді: Німеччина повинна мати великий пляж на Середземному морі. Насправді, більше біженців, які прибувають до Європи через Середземне море, опиняються в Німеччині, ніж в окремих країнах, що межують з Середземним морем".

Жарт викликав оплески аудиторії, однак спричинив критику у Twitter.

Морські рятувальники з Sea Watch, які категорично відкидають жорсткішу політику надання притулку, написали: "Понад 1150 загиблих у Середземному морі лише у 2023 році, і те, про що думає канцлер Шольц, — це поганий жарт. Будь-хто, хто може сміятися над цим, не повинен керувати державою".

Інфлюенсер СДПН Ліллі Блаудсун заявила, що соціал-демократичний канцлер ніколи не повинен говорити так про людей. Віцепрезидент Лівих Лоренц Геста-Бойтін навіть поскаржився, що "шкода, що він міг стати канцлером".

Критика також надійшла від депутата Бундестагу від ХДС Маттіаса Гауера: "Іншим соромно, про що жартує Олаф Шольц. Федеральний канцлер точно не повинен висміювати страждання людей".

Сам Шольц пояснив, що Європа "повинна створити солідарну систему, солідарний підхід". Держави-члени ЄС більше не повинні вказувати пальцем на інших. Натомість потрібен справедливий механізм розподілу мігрантів, заявив він.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.