Шольца раскритиковали за шутку о беженцах

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал волну критики из-за шутки о миграционной политике.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

На съезде Евангельских Церквей канцлер говорил о большом количестве мигрантов, которые в последние месяцы прибывают в Германию.

Для того, чтобы было понятно, сколько людей прибывает на побережье Европы, а затем направляется в Германию, Шольц сказал: "Я уже пошутил на Европейском Совете: Германия должна иметь большой пляж на Средиземном море. На самом деле, больше беженцев, прибывающих в Европу через Средиземное море, оказываются в Германии, чем в отдельных странах, граничащих со Средиземным морем".

Шутка вызвала аплодисменты аудитории, однако вызвала критику в Twitter.

Морские спасатели из Sea Watch, которые категорически отвергают более жесткую политику предоставления убежища, написали: "Более 1150 погибших в Средиземном море только в 2023 году, и то, о чем думает канцлер Шольц, – это плохая шутка. Любой, кто может смеяться над этим, не должен руководить государством".

Инфлюенсер СДПГ Лилли Блаудсун заявила, что социал-демократический канцлер никогда не должен говорить так о людях. Вице-президент Левых Лоренц Геста-Бойтин даже пожаловался, что "жаль, что он мог стать канцлером".

Критика также поступила от депутата Бундестага от ХДС Маттиаса Гауэра: "Остальным стыдно, о чем шутит Олаф Шольц. Федеральный канцлер точно не должен высмеивать страдания людей".

Сам Шольц объяснил, что Европа "должна создать солидарную систему, солидарный подход". Государства-члены ЕС больше не должны указывать пальцем на других. Вместо этого нужен справедливый механизм распределения мигрантов, заявил он.

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.