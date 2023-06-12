Урядові сайти Швейцарії стали об’єктом кібератаки

Федеральна адміністрація Швейцарії зазнала кібератаки в понеділок, коли був заблокований доступ до веб-сайтів кількох органів влади та державних компаній.

Про це повідомило Міністерство фінансів Швейцарії, передає "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Так звана розподілена атака на відмову в обслуговуванні (DDoS), яка робить веб-сайти або мережеві ресурси недоступними шляхом переповнення їх шкідливим трафіком, була здійснена тією ж групою NoName, яка провела аналогічну атаку на швейцарський парламент минулого тижня, йдеться в заяві міністерства.

"Кілька веб-сайтів федеральної адміністрації були недоступні в понеділок", – йдеться в повідомленні, хоча головний урядовий портал Швейцарії www.admin.ch залишався доступним.

Фахівці федеральної адміністрації швидко помітили DDoS-атаку, йдеться в повідомленні. Там додали, що "вживають заходів для якнайшвидшого відновлення доступності веб-сайтів і додатків".

"Група NoName взяла на себе відповідальність за цю атаку в інтернеті. Ця група також стояла за атакою на сайт parliament.ch, про яку стало відомо минулого тижня", – йдеться в повідомленні.

Національний центр кібербезпеки (NCSC) аналізує атаку разом з постраждалими адміністративними одиницями і працює над визначенням відповідних заходів.

Оголошення в понеділок з'явилося після того, як минулого тижня уряд попередив, що побоюється, що дані могли бути викрадені під час атаки на Xplain, технологічну фірму, яка надає програмне забезпечення для кількох відомств, з метою вимагання викупу.

Швейцарська армія і митний департамент є одними з клієнтів Xplain, яка постачає програмне забезпечення для органів, що спеціалізуються на внутрішній безпеці.

Уряд заявив, що не вірить у те, що системи Xplain мають прямий доступ до систем федерального управління.

Xplain звинуватила у причетності до атаки групу зловмисників під назвою Play, яку також звинувачують у нещодавній атаці на два великі швейцарські ЗМІ.