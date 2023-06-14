Ярослав Качинський може повернутися в уряд Польщі

У керівній партії Польщі "Право і справедливість" не виключають повернення голови політсили Ярослава Качинського в уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє WNP.

Голову фракції "Право і справедливість" (PiS), віцеспікера Сейму Ришарда Терлецького запитали в ефірі Radio Plus про публікації gazeta.pl, в яких повідомлялося, що Ярослав Качинський розглядає можливість повернення до уряду, оскільки він незадоволений виборчою кампанією. Як повідомляє портал, президент PiS хотів би стати віцепрем'єр-міністром і водночас понизити в посаді нинішніх віцепрем'єр-міністрів.

"Він завжди може повернутися, адже він є лідером нашого середовища і партії. Це ще не офіційна новина, тому дочекаймося рішень, які, ймовірно, будуть прийняті в кінці червня", – сказав голова фракції "Право і справедливість".

На запитання, чи може йтися про повернення Качинського, він відповів, що це не виключено.

Відповідаючи на запитання, що означатиме повернення президента "Права і справедливості" в уряд, Терлецький сказав, що "йдеться про зміцнення, дисциплінування роботи уряду в ці останні місяці перед виборчою кампанією".

Нагадаємо, Качинський рік тому пішов з посади віцепрем’єра, прийнявши таке рішення за пів року до того. Тоді він наголошував, що це рішення продиктоване необхідністю посилення контролю над партією.

Віцепрем’єром замість нього став міністр оборони Маріуш Блащак. Президент Польщі затвердив також деякі інші зміни в уряді після відставки Качинського.