Ярослав Качиньский может вернуться в правительство Польши

В правящей партии Польши "Право и справедливость" не исключают возвращения председателя политсилы Ярослава Качиньского в правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает WNP.

Председателя фракции "Право и справедливость" (PiS), вице-спикера Сейма Рышарда Терлецкого спросили в эфире Radio Plus о публикации gazeta.pl, в которых сообщалось, что Ярослав Качиньский рассматривает возможность возвращения в правительство, поскольку он недоволен избирательной кампанией. Как сообщает портал, президент PiS хотел бы стать вице-премьер-министром и одновременно понизить в должности нынешних вице-премьер-министров.

"Он всегда может вернуться, ведь он является лидером нашей среды и партии. Это еще не официальная новость, поэтому давайте дождемся решений, которые, вероятно, будут приняты в конце июня", – сказал председатель фракции "Право и справедливость".

На вопрос, может ли идти речь о возвращении Качиньского, он ответил, что об этом не исключено.

Отвечая на вопрос, что будет означать возвращение президента "Права и справедливости" в правительство, Терлецкий сказал, что "речь идет об укреплении, дисциплинировании работы правительства в эти последние месяцы перед избирательной кампанией".

Напомним, Качиньский год назад ушел с должности вице-премьера, приняв такое решение за полгода до того. Тогда он отмечал, что это решение продиктовано необходимостью усиления контроля над партией.

Вице-премьером вместо него стал министр обороны Мариуш Блащак. Президент Польши утвердил также некоторые другие изменения в правительстве после отставки Качиньского.