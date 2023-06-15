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Про рішення щодо поставки західних винищувачів Україні говорити рано – генсек НАТО

Четвер, 15 червня 2023, 10:05

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі рано говорити про те, коли союзники ухвалять рішення щодо поставки західних винищувачів Україні. 

Про це він сказав, прибувши на засідання міністрів оборони Альянсу в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Генсек привітав рішення кількох союзників НАТО забезпечити тренування українських пілотів на західних винищувачах. 

"Це важливо, і це дозволить нам на пізнішій стадії ухвалити рішення про поставку літаків четвертого покоління, зокрема F-16", – зазначив він.

У той самий час Столтенберг підкреслив, що "точно говорити, коли будуть ухвалені рішення (про поставку літаків.- Ред.), рано".

Столтенберг окремо подякував Данії за підготовку плану тренувань українських пілотів. 

"Це показує, що Данія є країною, яка відіграє важливу роль і продовжує відігравати важливу роль у наданні важливої підтримки", – додав він.

Напередодні Столтенберг підтвердив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах розпочнуться улітку.

Генсек також  назвав пріоритети "Рамштайну" на тлі контрнаступу України.

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