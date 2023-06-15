Про рішення щодо поставки західних винищувачів Україні говорити рано – генсек НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі рано говорити про те, коли союзники ухвалять рішення щодо поставки західних винищувачів Україні.
Про це він сказав, прибувши на засідання міністрів оборони Альянсу в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.
Генсек привітав рішення кількох союзників НАТО забезпечити тренування українських пілотів на західних винищувачах.
"Це важливо, і це дозволить нам на пізнішій стадії ухвалити рішення про поставку літаків четвертого покоління, зокрема F-16", – зазначив він.
У той самий час Столтенберг підкреслив, що "точно говорити, коли будуть ухвалені рішення (про поставку літаків.- Ред.), рано".
Столтенберг окремо подякував Данії за підготовку плану тренувань українських пілотів.
"Це показує, що Данія є країною, яка відіграє важливу роль і продовжує відігравати важливу роль у наданні важливої підтримки", – додав він.
Напередодні Столтенберг підтвердив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах розпочнуться улітку.
Генсек також назвав пріоритети "Рамштайну" на тлі контрнаступу України.
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