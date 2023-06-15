О решении по поводу поставок западных истребителей Украине говорить рано - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока рано говорить о том, когда союзники примут решение о поставках западных истребителей Украине.

Об этом он сказал, прибыв на заседание министров обороны Альянса в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Генсек приветствовал решение нескольких союзников НАТО обеспечить тренировки украинских пилотов на западных истребителях.

"Это важно, и это позволит нам на более поздней стадии принять решение о поставке самолетов четвертого поколения, в частности F-16", – отметил он.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что "точно говорить, когда будут приняты решения (о поставке самолетов.- Ред.), рано".

Столтенберг отдельно поблагодарил Данию за подготовку плана тренировок украинских пилотов.

"Это показывает, что Дания является страной, которая играет важную роль и продолжает играть важную роль в предоставлении важной поддержки", – добавил он.

Накануне Столтенберг подтвердил, что обучение украинских пилотов на западных истребителях начнутся летом.

Генсек также назвал приоритеты "Рамштейна" на фоне контрнаступления Украины.

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