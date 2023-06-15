Польські прикордонники кажуть, що у них вперше стріляли з території Білорусі

У польській прикордонній службі заявили, що кілька днів тому з білоруського боку у них вперше стріляли та поцілили в машину, хоча достеменно невідомо, з чого саме.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Керівник загону, який потрапив в інцидент, доповідав про ситуацію у Сеймі.

Представник прикордонників, полковник Аркадіуш Тивонюк сказав, що може лише припускати, з якої зброї здійснили постріл, але "швидкість та кінетична енергія були значними".

За його словами, куля залетіла через бокове вікно автомобіля і на виході продірявила інше вікно. На той час в авто були двоє прикордонників, тож це була пряма загроза для їхнього життя.

Прикордонник додав, що у патрулі майже щоденно кидаються камінням.

З початку 2023 року польські прикордонники нарахували понад 12 тисяч спроб незаконно перетнути кордон з території Білорусі. Йдеться про громадян третіх країн світу, які прибувають до Білорусі і звідти намагаються пішки потрапити у країни ЄС. Найчастіше це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі.

Раніше у Прикордонній службі заявили, що вважають білоруських і російських офіцерів причетними до організованих атак нелегальних мігрантів на польських прикордонників.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Польща минулого року завершила спорудження 5-метрового паркану на кордоні та щойно завершила облаштування електронного бар’єру із засобами спостереження.