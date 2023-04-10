На кордонах Литви, Латвії та Польщі розвернули понад 60 нелегальних мігрантів з Білорусі

На кордонах Польщі, Латвії та Литви за неділю 9 березня розвернули понад 60 людей, які намагалися нелегально перейти кордон з Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Державна прикордонна служба Литви у понеділок повідомила, що за попередню добу на білоруському кордоні розвернули двох людей.

Водночас латвійські прикордонники кажуть про 36 спроб.

У Польщі прикордонники інформують про 28 спроб перетину кордону. Також заявляли, що частина мігрантів, після того, як їм завадили пройти на територію Польщі, кидали у прикордонників гілки та каміння.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

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