На кордонах Литви, Латвії та Польщі розвернули понад 60 нелегальних мігрантів з Білорусі
На кордонах Польщі, Латвії та Литви за неділю 9 березня розвернули понад 60 людей, які намагалися нелегально перейти кордон з Білорусі.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Державна прикордонна служба Литви у понеділок повідомила, що за попередню добу на білоруському кордоні розвернули двох людей.
Водночас латвійські прикордонники кажуть про 36 спроб.
У Польщі прикордонники інформують про 28 спроб перетину кордону. Також заявляли, що частина мігрантів, після того, як їм завадили пройти на територію Польщі, кидали у прикордонників гілки та каміння.
Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.
З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.
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