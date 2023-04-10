Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

На кордонах Литви, Латвії та Польщі розвернули понад 60 нелегальних мігрантів з Білорусі

Понеділок, 10 квітня 2023, 09:21

На кордонах Польщі, Латвії та Литви за неділю 9 березня розвернули понад 60 людей, які намагалися нелегально перейти кордон з Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Державна прикордонна служба Литви у понеділок повідомила, що за попередню добу на білоруському кордоні розвернули двох людей.

Водночас латвійські прикордонники кажуть про 36 спроб.

У Польщі прикордонники інформують про 28 спроб перетину кордону. Також заявляли, що частина мігрантів, після того, як їм завадили пройти на територію Польщі, кидали у прикордонників гілки та каміння

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Читайте такожБлокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
шантаж мігрантами Білорусь

Статті

Криза на користь РФ: чому Болгарія не може сформувати уряд та які наслідки це матиме

Кожні нові вибори у Болгарії посилюють позиції відверто пропутінської партії "Відродження", яка вже вийшла на третю сходинку і претендує на більше.
10 квітня 2023 — Юрій Панченко, Михайло Драпак

"ЄС готовий дати Грузії статус кандидата, але у РФ є заготовки і на цей випадок"

Саломе Самадашвілі: "Грузинський уряд не просто не робить усе можливе для нашого кандидатства, а й влаштовує саботаж нашому успіху в Євросоюзі".
7 квітня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

"У наступні пів року ми побачимо рух у вирішенні конфлікту з Угорщиною"

Тібор Томпа: "На сьогодні ми маємо так зване "втрачене покоління" українських угорців. І, на жаль, Будапешту цей процес був вигідний..."
7 квітня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда