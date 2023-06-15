Данія навчатиме українських льотчиків на F-16 на своїй авіабазі

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у четвер запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на своїй території.

Про це Поульсен сказав в інтерв’ю каналу TV2 на полях міністерської зустрічі країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

За словами очільника Міноборони Данії, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Пвденній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу.

Він додав, що сподівається на підтримку інших країн, аби Данія і Нідерланди змогли представити більш конкретний план на саміті НАТО у липні у Вільнюсі. Очікується, що навчання українських пілотів розпочнеться одразу після літніх канікул.

План не означає, що Данія вже вирішила передати Україні свої винищувачі F-16.

"Ми ще дуже далекі від того, щоб ці літаки потенційно стали бойовими в українських Повітряних силах. За моїми оцінками, підготовка займе щонайменше шість місяців", – сказав Поульсен, додавши, що до питання передання винищувачів повернуться вже після навчання.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що підготовка тренувального плану для українських пілотів досягла прогресу, хоча вона ще займе якийсь час.