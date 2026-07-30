Угорщина закликає заводи обмежити енергоспоживання, в уряді попередили про кризу

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що наступного тижня країна може зіштовхнутися з енергетичною кризою після того, як оператор єдиної в країні атомної електростанції "Пакш" анонсував призупинення її роботи.

Про це Мадяр заявив у відеозверненні, його цитує 24.hu, пише "Європейська правда".

Угорський уряд звернеться до великих споживачів, включаючи виробників акумуляторів та автомобілів, з проханням добровільно скоротити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 під час спеки.

Прем’єр пояснив, що зупинка роботи АЕС "Пакш" через низький рівень води в Дунаї та очікуване 20-відсоткове зростання споживання електроенергії у вечірні години через спеку можуть призвести до "критичної" ситуації в енергосистемі з понеділка.

У зв’язку з цим він доручив системному оператору MAVIR закликати великі підприємства обмежити споживання електроенергії протягом критичного періоду. Це стосується, зокрема, акумуляторних, цементних, хімічних та автомобільних заводів.

Мадяр заявив, що у разі потреби уряд втрутиться, навіть в обов'язковому порядку, для планового, тимчасового відключення енергоспоживання підприємств. Для цього вже готується необхідне законодавство, додав прем'єр-міністр.

Якщо вжитих заходів буде недостатньо, уряд може вдатися до так званого порядку ротаційного відключення електроенергії.

На цьому тлі Мадяр закликав угорців стримано та відповідально ставитися до використання електроенергії в ці дні. Він додав, що уряд обмежить споживання енергії в урядових будівлях.

"Ми працюємо над тим, щоб уникнути більш суворих обмежень та забезпечити безпечне функціонування Угорщини найближчими днями", – заявив Мадяр.

30 липня угорська енергетична компанія MVM повідомила, що усі блоки атомної електростанції "Пакш" – єдиної в Угорщині – зупинять свою роботу протягом 24-72 годин через рекордно низький рівень води в Дунаї. Таке рішення було ухвалене вперше за час існування цієї АЕС. Разом з тим 29 липня в Угорщині призупинила роботу теплова електростанція "Дунаменті" через технічну несправність.

Напередодні атомна електростанція "Пакш" призупинила роботу одного зі своїх реакторів через зниження рівня води в Дунаї, спричинене посушливою погодою.

Днями Румунія також призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї.