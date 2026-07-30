Іспанія направляє війська до анклаву в Африці через наплив мігрантів

Іспанський уряд заявив у четвер, що розгорне підрозділи армії у своєму північноафриканському анклаві Сеута для посилення безпеки після того, як сотні мігрантів незаконно перетнули кордон.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Ввечері 30 липня Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило, що до Сеути буде направлено 60 військовослужбовців Збройних сил, а також додатково 30 офіцерів Цивільної гвардії.

"Збройні сили підсилять Цивільну гвардію у здійсненні її повноважень та будь-яких інших, які можуть бути необхідними для підтримки безпеки в місті Сеута", – заявили у відомстві.

Раніше регіональний президент Сеути Хуан Хесус Вівас закликав Мадрид оголосити надзвичайний стан у країні та взяти під контроль ситуацію в автономному місті, попередивши, що місцева влада перевантажена через неконтрольоване прибуття мігрантів.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії спочатку виключало оголошення надзвичайного стану, заявивши, що правила цивільного захисту не класифікують міграційні потоки як ризик. Пізніше МВС оголосило про розгортання військ для відновлення порядку та посилення безпеки.

За останній тиждень до Сеути проникли 1 500 мігрантів, які перепливли море з Марокко.

У липні Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, згідно з яким мігрантів, затриманих у морі під час спроби дістатися до Сеути чи Мелільї, не можна негайно повертати відповідно до спеціального режиму відмови у перетині кордону, що діє в цих анклавах.

Також варто зазначити, що у червні Європейський парламент проголосував за нові міграційні правила, що дозволяють країнам ЄС відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах.