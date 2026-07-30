Британія та Німеччина відреагували на нічний обстріл РФ України

Британія та Німеччина засудили нічний масований удар РФ по багатьох українських містах та висловили солідарність також з Польщею і Румунією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Британії Ед Мілібенд заявив, що нажаханий кадрами наслідків російських ударів по Україні, зазначивши, що загинули щонайменш вісім людей, у тому числі діти.

I am horrified by the scenes in Ukraine after overnight Russian strikes killed at least 8 people, including children. My thoughts are with the victims' families and the whole of Ukraine. The UK also stands with Poland and Romania after multiple violations of NATO airspace. – Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 30, 2026

"Мої думки з родинами постраждалих та з усією Україною. Британія також висловлює солідарність з Польщею та Румунією на тлі численних порушень повітряного простору НАТО", – написав він у своєму X.

"Смертоносні бомбардування України та нещодавні порушення повітряного простору Польщі й Румунії ракетами та дронами демонструють, що Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки. Ми залишаємося твердо на боці України і наших партнерів у ЄС і НАТО", – відреагував очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

Tödlicher Bombenterror in der #Ukraine 🇺🇦 und jüngste Luftraumverletzungen durch Raketen & Drohnen in #Polen 🇵🇱 & #Rumänien 🇷🇴 zeigen: #Russland bleibt die größte Bedrohung unserer Sicherheit. Wir stehen weiter fest an der Seite der 🇺🇦 und unserer #EU-Partner & @NATO-Alliierten. – Johann Wadephul (@AussenMinDE) July 30, 2026

Президент Франції Емманюель Макрон засудив російські удари по Україні і порушення повітряного простору Польщі, із заявою виступили також у Будапешті.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала у Люблінському воєводстві, була умисно спрямована на Польщу.

Водночас польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський не став виключати, що інцидент був навмисним.