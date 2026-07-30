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Британія та Німеччина відреагували на нічний обстріл РФ України

Новини — Четвер, 30 липня 2026, 20:20 — Марія Ємець

Британія та Німеччина засудили нічний масований удар РФ по багатьох українських містах та висловили солідарність також з Польщею і Румунією. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Міністр закордонних справ Британії Ед Мілібенд заявив, що нажаханий кадрами наслідків російських ударів по Україні, зазначивши, що загинули щонайменш вісім людей, у тому числі діти. 

"Мої думки з родинами постраждалих та з усією Україною. Британія також висловлює солідарність з Польщею та Румунією на тлі численних порушень повітряного простору НАТО", – написав він у своєму X.

"Смертоносні бомбардування України та нещодавні порушення повітряного простору Польщі й Румунії ракетами та дронами демонструють, що Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки. Ми залишаємося твердо на боці України і наших партнерів у ЄС і НАТО", – відреагував очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль. 

Президент Франції Емманюель Макрон засудив російські удари по Україні і порушення повітряного простору Польщі, із заявою виступили також у Будапешті. 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала у Люблінському воєводстві, була умисно спрямована на Польщу.

Водночас польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський не став виключати, що інцидент був навмисним

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Велика Британія Німеччина Війна з РФ
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