США запровадили санкції проти мереж, що допомагають авіакомпанії Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, націлені на компанії, що допомагають іранському авіаперевізнику Mahan Air, у санкційному списку – компанія з РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Мінфіну США.

США внесли до санкційного списку шість організацій та фізичних осіб у Китаї, Індії, Росії та Ірані, включаючи кілька компаній, що виконують функції генеральних торгових агентів іранської авіакомпанії Mahan Air, яка вже перебуває під санкціями Вашингтона та Європейського Союзу.

Хоча Mahan Air позиціонує себе як цивільного перевізника, вона вже давно відіграє центральну роль у забезпеченні функціонування Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), наданні туристичних послуг для особового складу Сил "Кудс", сприянні військовій підготовці та підтримці Іраном закупівель та транспортування безпілотників та зброї.

Під санкції потрапили китайська компанія Shanghai Wings International Logistics Co (Shanghai Wings) та її директор Тан Сінь, індійська Skiez Travels and Logistics Private Limited (Skiez Travels) та російська компанія Air Cargo Pro Limited (Air Cargo Pro). Ці об’єкти також виступають генеральними торговими агентами Mahan Air.

Мінфін США також вносить до списків стартап-студію DadeNegar. Це підставна компанія, пов'язана з КВІР, яка підтримує військові цілі через використання вебсайту. Зазначається, що DadeNegar збирала інформацію про розташування американської та ізраїльської техніки з метою сприяння іранським військовим операціям. У координації з КВІР вона отримувала запити на нанесення ударів по цілях США на Близькому Сході.

29 липня Міністерство фінансів США оголосило санкції проти двох іранських компаній, які стягують плату з комерційних суден за безпечний прохід Ормузькою протокою, та кількох танкерів "тіньового флоту" Ірану.

30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи.