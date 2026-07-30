Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів кількох країн

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Північної Македонії, Нідерландів, Франції, Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це він написав у своїх соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що під час церемонії отримання вірчих грамот поінформував дипломатів про російську атаку на Україну в ніч проти 30 липня та наголосив на необхідності посилення української ППО.

"Навіть під час нашого спілкування з послами Росія продовжувала бити по наших містах і громадах. У таких обставинах ППО – це наш незмінний пріоритет. Кожен, хто може допомогти чи з пакетами ракет, чи з роботою над антибалістикою, безпосередньо допомагає захищати життя", – написав український президент.

Зеленський також обговорив з кожним з новопризначених послів двосторонні відносини між державами.

28 липня повідомлялося, що новий посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва та вручив копії вірчих грамот.

Рокфея призначили новим послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона від 13 липня. З нагоди початку роботи в Києві Рокфей записав звернення українською.