Президент Туреччини прокоментував спроби відродити переговори щодо Кіпру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що будь-яка мирна угода щодо Кіпру, яка не враховуватиме позицію турків-кіпріотів, "приречена на провал".

Слова Ердогана цитує видання Turkish Minute, пише "Європейська правда".

Заява Ердогана пролунала після завершення дводенного візиту на Кіпр генсека ООН Антоніу Гутерріша. Там він зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідісом та лідером самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру у спробі відродити дипломатичний процес щодо долі розділеного острова після провалу переговорів у 2017 році.

"Кіпрське питання не можна звести до простих дебатів щодо розподілу влади між двома громадами. По суті, це стосується визнання суверенної рівності та міжнародного статусу турків-кіпріотів", – заявив президент Туреччини після засідання уряду.

Ердоган заявив, що жодна ініціатива, яка ігнорує "суверенну рівність, невід'ємні права та законні інтереси" турків-кіпріотів у східному Середземномор'ї, не може мати успіху.

Він також наголосив, що Туреччина "не покине турецько-кіпрську громаду та продовжуватиме захищати її інтереси за будь-яку ціну".

Нагадаємо, Середземноморський острів Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися туди після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією. На півночі Кіпру утворилася Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина.

Європейська комісія 13 липня призначила виконавчого віцепрезидента Раффаеле Фітто спеціальним представником ЄС з питань Кіпру, який сприятиме зусиллям із врегулювання кіпрського питання.

12 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання на новий прогрес у цьому питанні.

Посада спецпредставника ЄС щодо Кіпру залишилась незайнятою з 23 травня, коли Йоганнес Ган, який обіймав її з травня 2025 року, подав у відставку у зв’язку з призначенням у керівництво Національного банку Австрії.