Генсек НАТО про мирні ініціативи з Африки: головне пам’ятати, хто агресор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що важливо, аби у будь-яких мирних ініціативах щодо російсько-української війни враховували, хто є агресором, та що перемир’я має забезпечити справедливий мир.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у відповідь на запитання ЗМІ.

Столтенберг назвав важливим те, що свої ідеї пропонують різні країни, але зауважив, що запропоновані рішення мають передбачати справедливий і сталий мир.

"Якби Україна припинила боротися зараз, Україна припинила би існування як незалежна держава. Але якщо Росія припинить воювати – буде мир. У нас є агресор – президент Путін, Москва і російські війська. І є жертва агресії, Україна. Для будь-яких миротворчих зусиль саме це має бути відправною точкою", – наголосив він.

Як відомо, до Києва 16 червня прибули з візитом президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди. Делегація відвідала також Бучу.

Невдовзі після початку візиту Росія атакувала Київ крилатими ракетами і "Кинджалами". Повідомляють, що делегації довелося скористатися бомбосховищем у готелі.

Речник ЄС висловив сподівання, що ці обставини допоможуть гостям розібратися, "хто є агресором, як агресор поводиться і які його справжні наміри".