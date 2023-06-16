Генсек НАТО о мирных инициативах из Африки: главное помнить, кто агрессор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что важно, чтобы в любых мирных инициативах по российско-украинской войне учитывали, кто является агрессором, и что перемирие должно обеспечить справедливый мир.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в ответ на вопросы СМИ.

Столтенберг назвал важным то, что свои идеи предлагают разные страны, но отметил, что предложенные решения должны предусматривать справедливый и устойчивый мир.

"Если бы Украина прекратила бороться сейчас, Украина прекратила бы существование как независимое государство. Но если Россия прекратит воевать – будет мир. У нас есть агрессор – президент Путин, Москва и российские войска. И есть жертва агрессии, Украина. Для любых миротворческих усилий именно это должно быть отправной точкой", – подчеркнул он.

Как известно, в Киев 16 июня прибыли с визитом президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды. Делегация посетила также Бучу.

Вскоре после начала визита Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и "Кинжалами". Сообщается, что делегации пришлось воспользоваться бомбоубежищем в гостинице.

Представитель ЕС выразил надежду, что эти обстоятельства помогут гостям разобраться, "кто является агрессором, как агрессор ведет себя и каковы его истинные намерения".