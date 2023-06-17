Британська розвідка: РФ створила собі тимчасову перевагу завдяки додатковим ударним гелікоптерам

Британська розвідка припускає, що російські війська тимчасово отримали перевагу у повітрі на півдні, оскільки з початком контрнаступу України туди перекинули додаткові ударні гелікоптери.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну за 17 червня.

Аналітики розвідки відзначають, що з початком українського контрнаступу на півдні РФ перекинула туди додаткові ударні гелікоптери. Зокрема, доступну супутникові знімки, що засвідчують розташування на летовищі Бердянська понад 20 додаткових російських ударних гелікоптерів.

"У постійному змаганні між авіацією та засобами протидії їй, Росія, ймовірно, отримала на півдні України тимчасову перевагу, зокрема завдяки ударним гелікоптерам, які можуть застосовувати ракети більшої дальності по наземних цілях", – зазначають в огляді.

У попередньому огляді повідомляли, що російський генерал-майор Сергєй Горячев майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня.